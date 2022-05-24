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Vali gençliğine döndü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ projesi kapsamında Yozgat’ta engelli öğrencilere eğitim veren 4 okula 616 spor malzemesi dağıtıldı.

24 Mayıs 2022 Salı 00:23
Vali gençliğine döndü

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen programa katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, spor malzemelerini okul yetkililerine dağıttıktan sonra basketbol topunu alarak seri basket attı. Törene katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri ile basketbol atışı yapan Vali Polat, basketbol da öğretmenleri yenerek ne kadar iyi olduğunu gösterirken, daha sonra futbol topunu alarak beden eğitim öğretmenlerine şut çekti. Solak olan Vali Polat, attığı şutların büyük bir çoğunluğunu golle sonuçlandırdı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda adeta gençliğine dönen Vali Polat, kendisinin yatılı okuldan mezun olduğunu bu nedenle de her branşı yüzde 30 seviyesinde bildiğini söyledi. •Haber Merkezi•

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Vali Gençliğine Döndü
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