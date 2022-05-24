Vali gençliğine döndü

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda düzenlenen programa katılan Yozgat Valisi Ziya Polat, spor malzemelerini okul yetkililerine dağıttıktan sonra basketbol topunu alarak seri basket attı. Törene katılan okulların beden eğitimi öğretmenleri ile basketbol atışı yapan Vali Polat, basketbol da öğretmenleri yenerek ne kadar iyi olduğunu gösterirken, daha sonra futbol topunu alarak beden eğitim öğretmenlerine şut çekti. Solak olan Vali Polat, attığı şutların büyük bir çoğunluğunu golle sonuçlandırdı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda adeta gençliğine dönen Vali Polat, kendisinin yatılı okuldan mezun olduğunu bu nedenle de her branşı yüzde 30 seviyesinde bildiğini söyledi. •Haber Merkezi•