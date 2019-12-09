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Vali Esenli halkı ile buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilçe, belde ve köy ziyaretleri kapsamında, bir zamanlar belde olan Esenli Köyünü de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, köyde bulunan Huzurevi sakinleriyle sohbet etti.  

Vali Esenli halkı ile buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, ilçe, belde ve köy ziyaretleri kapsamında, bir zamanlar belde olan Esenli Köyünü de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, köyde bulunan Huzurevi sakinleriyle sohbet etti.  

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Vali Esenli halkı ile buluştu

Yozgat’ın Esenli Köyünü ziyaret eden Vali Kadir Çakır, vatandaşların sorunlarını dinledi. Köyde bulunan Bilal Şahin Huzurevini ziyaret eden Vali Çakır, burada kalan yaşlılarla hasbihal ederek, hatırlarını sordu. Yaşlıların sorunlarını dinleyen Vali Çakır, hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler geçirmeleri temennisinde bulundu. Huzurevi ziyaretinin ardından Bilal Şahin İlk ve Ortaokuluna geçen Vali Çakır, derslere katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere sorular soran Vali Çakır, derslerinde ve eğitim hayatlarında başarılar diledi. Vali Çakır, sınıf ziyareti sonrası öğretmenlerle toplantı yaptı.

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Vali Esenli Halkı Ile Buluştu
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