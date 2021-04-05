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Vali denetleme yaptı

COVİT19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Yozgat’ta Vali Ziya Polat denetimlerde bulundu.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:56
Vali denetleme yaptı

Vali Ziya Polat, uygulama noktasında görev yapan Jandarma ve Polis ekiplerini ziyaret etti. Burada ekiplerle birlikte uygulama yapan Vali Polat, seyahat izin belgesi sorgulaması yaparak, koronavirüse karşı uyarılarda bulundu. Covid19 risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer alan Yozgat'ta da cadde ve sokaklar hafta sonunda sessizliğe büründü. Kısıtlamadan muaf işletmeler faaliyetlerini yürütürken, bazı vatandaşlar yürüme mesafesindeki bakkal, market ve fırınlardan alışveriş yaptı. Büyük ölçüde kısıtlamaya uyulduğu görülen Yozgat’ta, emniyet ekipleri cadde girişlerinde denetimler gerçekleştirdi.  

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