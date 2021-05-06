Vali, çalışanlarla iftar yaptı

Vali Polat, 7/24 görevlerinin başında olan 112 Acil Çağrı merkezi ile İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin de eşlik ettiği ziyaretlerde Vali Polat ilk olarak 112 Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek, çalışan personelle iftar yaptı. Vali Polat, 7/24 görev başında olan, her şartta görevini yerine getiren, salgın süresince ön saflarda yer alan 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle iftar sonrası bir süre sohbet edip, birimleri gezip, bilgi aldı. Vali Polat, Belediye Başkanı Köse ile birlikte daha sonra Belediye İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti, Vali Polat, ziyarette İtfaiye Müdürü Ebubekir Karatepe'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. İtfaiye erleriyle bahçede uzun uzun sohbet edip çay içen Vali Polat, itfaiye erlerine görevlerinde başarılar diledi. •Seyfettin Sağlam•