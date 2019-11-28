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Vali Çakır’a ziyaret

KAZAKİSTAN'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan, 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan hemşehrimiz Rıza Kayaalp, eşi Zeynep Kayaalp ile birlikte, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

Vali Çakır’a ziyaret

KAZAKİSTAN'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan, 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan hemşehrimiz Rıza Kayaalp, eşi Zeynep Kayaalp ile birlikte, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti.

28 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Vali Çakır’a ziyaret

KAZAKİSTAN'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan, 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaşan hemşehrimiz Rıza Kayaalp, eşi Zeynep Kayaalp ile birlikte, Yozgat Valisi Kadir Çakır’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı Kayaalp çiftine teşekkür eden Vali Çakır, Rıza Kayaalp ile gurur duyduklarını belirterek, şampiyonluklarından dolayı tebrik edip başarılarının devamını diledi. Rıza Kayaalp ise Vali Çakır’a Güreş Milli Takım Forması hediye etti.  

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