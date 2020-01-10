Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -4°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117990
ALTIN
293.219
DOLAR
5.8623
STERLİN
7.6823
EURO
6.5101

Vali Çakır, işçilerle görüştü

SORGUN İlçesinde 55 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağında çalışan 135 işçinin 2 Ocak sabahı işe geldiklerinde, maden işletmesinin kapanacağı gerekçesiyle 31 Aralık itibariyle işlerine son verildiğini öğrenmesinin ardından başlattıkları eylem devam ediyor.

Vali Çakır, işçilerle görüştü

SORGUN İlçesinde 55 yıldır faaliyet gösteren kömür ocağında çalışan 135 işçinin 2 Ocak sabahı işe geldiklerinde, maden işletmesinin kapanacağı gerekçesiyle 31 Aralık itibariyle işlerine son verildiğini öğrenmesinin ardından başlattıkları eylem devam ediyor.

10 Ocak 2020 Cuma 03:27
Vali Çakır, işçilerle görüştü

Sorgun ilçesinde 1965 yılından beri faaliyet gösteren Yeni Çeltek Kömür Ocağı’ndaki 135 madenci, kışın ortasında işsiz kalmasının ardından başlattıkları eyle çadırını bu kez Yozgat Valisi Kadir Çakır ziyaret etti. Valimiz Kadir Çakır, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kapatılıp, 134 işçinin işine son verilmesinin ardından başlatılan eylemin yapıldığı kömür işletmesini ziyaret etti. Vali Çakır, taşeron şirketin iş akitlerini feshetmesi nedeniyle eylem yapan işçilerin taleplerini dinleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Vali çakırIşçilerle Görüştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Havzalar Islah Ediliyor
Havzalar Islah Ediliyor
Şoförler Eğitime alındı
Şoförler Eğitime alındı
UFUKTA TREN VAR!
UFUKTA TREN VAR!
Sayacınızı Muayene ettirin!
Sayacınızı Muayene ettirin!
Motosiklet kaza yaptı
Motosiklet kaza yaptı
BiR PROJE DAHA ONAYLANDI
BiR PROJE DAHA ONAYLANDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim