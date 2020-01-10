Vali Çakır, işçilerle görüştü

Sorgun ilçesinde 1965 yılından beri faaliyet gösteren Yeni Çeltek Kömür Ocağı’ndaki 135 madenci, kışın ortasında işsiz kalmasının ardından başlattıkları eyle çadırını bu kez Yozgat Valisi Kadir Çakır ziyaret etti. Valimiz Kadir Çakır, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle kapatılıp, 134 işçinin işine son verilmesinin ardından başlatılan eylemin yapıldığı kömür işletmesini ziyaret etti. Vali Çakır, taşeron şirketin iş akitlerini feshetmesi nedeniyle eylem yapan işçilerin taleplerini dinleyerek, mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.