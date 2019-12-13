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Vali Çakır, işçilerle buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, çeşitli beden işlerinde yevmiye hesabı çalışan işçilerle işçi durağında bir araya geldi.

Vali Çakır, işçilerle buluştu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, çeşitli beden işlerinde yevmiye hesabı çalışan işçilerle işçi durağında bir araya geldi.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Vali Çakır, işçilerle buluştu

İşçilerle sohbet ederek, sorunlarını dinleyen Vali Çakır, işçilerin yaptıkları işin gerçekten ağır olduğunu, yazın sıcakta, kışın soğukta kar kış demeden alın terleri ile evlerinin rızıklarını kazandıklarını belirterek her birine kolaylıklar ve bol, bereketli kazançlar diledi. Vali Çakır, işçilere İl Özel İdaresince hazırlanan yemeklerden de ikram ederek, birlikte öğle yemeği yedi. Vali Kadir Çakır’ın ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten işçiler, yemek ikramından ve ziyaretinden dolayı teşekkür ettiler. Vali Çakır ise, kapısının her zaman açık olduğunu belirterek, işçileri valilik makamına çay içmeye davet etti.

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