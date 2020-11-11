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Vakıf Genel Kurulu yapıldı

BOZOK Üniversitesi Vakfı olağan genel kurul toplantısı, Erdoğan Akdağ Kültür Merkezi Salonu’nda yapıldı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 00:51
Vakıf Genel Kurulu yapıldı

1996 Yılında üniversitenin gelişmesi, öğretici kadroları, öğrencisiyle örnek, eğitim ve öğretim merkezi olabilmesi için maddi-manevi her türlü yardımı, imkânı, şartları sağlayıcı çalışmaları yapmak amacıyla kurulan Vakıf, 2015 yılında Üniversite bünyesine bırakıldı. Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula Vakıf Genel Kurul Üyelerinden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve diğer üyeler katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin kurulduğu günden bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmeye devam eden Bozok Üniversitesi Vakfı’nın gerek üniversiteye, gerek öğrencilere özellikle burs anlamında önemli katkılar sağladığını ifade ederek, dün olduğu gibi bugün de bu faaliyetlerin sürmesinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplantıda, divan heyetinin seçiminin ardından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Vakfın 2019 bilançosu ve Denetleme Kurulu Raporu okundu. Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından dilek ve temenni bölümü ile genel kurul sona erdi.

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Vakıf Genel Kurulu Yapıldı
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