Vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı bölgelerdeki son vaka sayılarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 20 Eylül günü bin 519 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 61 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 302 bin 867, toplam can kaybı ise 7 bin 506 oldu. Türkiye Günlük Korona virüs Tablosu, ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinden paylaşıldı. Bakanlığın güncel verilerine göre bölge bölge yeni hasta sayıları da açıklandı. Buna göre, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray’ı kapsayan Orta Anadolu bölgesinde 185 yeni vakanın görüldüğü kaydedildi. (Seyfettin Sağlam)