Vadinin karıncaları

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından görevlendirilen 5 personel, 100 dönümlük Spor Vadisi’nin gece gündüz temizliğini yapmakla kalmıyor, ekiyor, biçiyor, dikiyor, düzenleme yapıyor, iş makinesini gerektiren işler için iş makinasını kullanıp, gerekli müdahaleyi yapıyor. Spora gelen insanlarla sıcak ilişki kuran görevliler, maskesi olmayanlara maske takmaları konusunda uyarı da bulunuyor, maskesi yanında bulunmayanlara ise maske veriyor. Araçlarıyla vadiye gelenlere de refakat eden görevliler, vadiye gelenlerden kendilerine yardımcı olmalarını isteyip, atıkları gelişigüzel değil, çöp tanklarına bırakmalarını istediler.