VADİ PROJESİNE DEVAM

YOZGAT İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, Spor Vadisi projesinde tüm bölüm ve etaplarda çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Genel Sekreter Yanık, Gazetemiz Genel Koordinatörü Erhan Kayhan ile Spor Vadisi’nde incelemelerde bulundu, devam eden ve proje aşamasında olan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yanık, Spor Vadisi projesinin üç etap ve farklı bölümlerden oluştuğunu hatırlatarak, “Birinci etap içerisinde yer alan birinci bölümdeki çalışmalarımız devam ediyor. Buraya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yarı olimpik yüzme havuzu, il tipi gençlik merkezi ve sporcu fabrikası binaları inşa edildiği için, birinci etaptaki çalışmaları, bu binaların inşası sonrasında hızlandırdık. Birinci bölümün ihale takvimine göre tamamlanma süresi 2020 yılıdır. Ancak yüklenici firma daha evvel bitirecek” dedi.

Genel Sekreter Yanık, Spor Vadisi projesine ara verilmediğini, tüm etapların belirlenen ihale süreci içerisinde inşasına devam edildiğinin altını çizdi. Projenin en önemli kısmını oluşturan ikinci etapta da çalışmaların hızlandığını kaydeden Yanık, okçuluk kulübü, seyir terası, macera parkı, kafeterya ve restoranlar, bisiklet evi ve yolları, kuş gözlem seyir kuleleri, gezi treni inşaatlarının devam ettiğini, Mostar benzeri köprünün büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi. Yanık, “Otağ Tepe dediğimiz alana ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Sporcu Kamp Merkezi inşa edilecek. Otağ Tepe bakanlığa tahsis edildi. Biz de tepenin karşı tarafına özel yapım 138 adet kamelya inşa ediyoruz. Kasap ve fırın inşaatlarımız da aynı bölgede devam ediyor” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter Muammer Yanık, projenin ikinci etabında da resmi bitiş süresinin 2020 yılı olduğunun altını çizdi. Yanık, projenin üçüncü etabındaki çalışmaları büyük ölçüde tamamladıklarını anlattı.

Toplamda bin 300 dekar alanın, 600 dekarlık kısmına muhtelif boy ve çapta 15 bin 407 adet fidan diktiklerini, kalan 700 dekar alana ise normal boylarda toplam 75 bin tüplü fidan dikimi yapıldığını vurguladı. Yanık, “Bu ağaçlarımızın bakım, onarım ve sulamasını da idaremiz her gün düzenli olarak gerçekleştiriyor. Proje genelinde ileri teknoloji bir otomasyon sistemi kullanıyoruz. Vadinin tamamında sistematik sulama işlemini gerçekleştiriyor” ifadelerini kullandı.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yanık, vadi içerisinde bulunan sosyal ve sportif alanları ihale usulüyle özel firmaya verdiklerini, ancak firmanın beklenilen ve ihale şartnamesinde yer alan hizmetleri sunmadığını; sportif tesislerin kapalı tutulduğunu, firma tarafından yeteri kadar personel istihdam edilmediğini bu nedenle de vatandaşların Spor Vadisi’nden tam anlamıyla faydalanmadığını söyledi.

Yanık, “Konuyu yargıya taşıdık. Yargı süreci kurumumuz lehine sonuçlandığı takdirde buranın işletmesini Yozgat İl Özel İdaresi olarak biz sağlayacağız. Özel sektöre vermeyeceğiz. Tüm alanlar faal olacak ve yaklaşık 100 ila 150 kişi arasında da bir istihdam sağlayarak, kaliteli hizmet sunulacak.” diyerek, açıklamalarını noktaladı.

