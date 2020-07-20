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Uzmandan kene uyarısı

Aralarında Yozgat’ında yer aldığı bazı illerden büyük şehirlere götürülen kurbanlıklara dikkat edilmesi istendi.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:21
Uzmandan kene uyarısı

İSTANBUL'daki kurban satış pazarlarına özellikle Sivas, Tokat ve Yozgat gibi illerden getirilen kurbanlık hayvanlarda kene olabileceği uyarısında bulunuldu. Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, kurban satış yerlerine giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giymek gerektiğini söyledi. Keneye karşı hayvanlara en az 10 gün önceden ilaç verilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Nizamoğlu, ‘’Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ölüme kadar götürüyor, kurbanlık aldıktan sonra eve gelince kıyafetlerinizi çıkarıp, kene kontrolü yapın" dedi.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kalan kurbanlık hayvanlarda kene olabileceğini söyleyerek, alınması gereken önlemleri sıralayan Veteriner Hekim Prof. Dr. Mustafa Nizamoğlu, “Tokat, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan ve Kars’a kadar olan illerde kene sıklıkla görülüyor. Özellikle bu illerden hayvan pazarlarına getirilen kurbanlıklara çok dikkat edin. Bu illerden getirilen hayvanlar kurban satış pazarlarına girmeden kene riskine karşı veteriner hekimler tarafından kontrol edilmesi lazım” diye konuştu.
Kıyafet seçiminin önemli olduğunu aktaran Prof. Dr. Nizamoğlu, “Hayvanları satın alacak kişiler de evine götürüp bahçesinde bir süre bakacaksa kene kontrolünü yapsın veya yaptırsın. Özellikle hayvanların tüysüz bölgelerine, kulak içlerine, kuyruk altına ve bacak aralarına yerleşebiliyor. Ayrıca, kurban alacak kişiler, kene kendilerine bulaşmasın diye dikkat etmelidir. Çünkü kene hayvandan yere düşebilir, yerden de kişilere geçer. Kurban satış pazarına giderken açık renk ve uzun kollu giysiler giyin. Mümkünde pantolon paçalarınızı çorabınıza tepin, eve gelince hemen kıyafetlerinizi çıkarın kene kontrolü yapın” ifadelerini kullandı.

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Uzmandan Kene Uyarısı
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