Uzman çavuş ölü bulundu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölümü'nden iki yıl önce mezun olan Bitlis Tatvan Komando Bölüğü'nde görevli uzman çavuş Göktürk Demir, bir hafta önce arkadaşlarını görmek için Burdur’a geldiği belirtildi. Kent merkezinde bir otelde konaklayan Demir'e ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine görevliler odasına girdi. Yatağında bileğindeki kesiklerle kanlar içinde bulunan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Burdur Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Demir'in cenazesi, ailesine teslim edildi. Demir'in Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından morgdan alınarak cenaze aracına kondu. Demir'in cenazesi memleketi Yozgat'ın Yerköy İlçesi Hacıuşağı köyünde toprağa verilmesi uygun bulundu.