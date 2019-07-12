Uzlaşma görüşmesi

Devlet Su İşleri Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü bünyesinde, Sorgun ilçesi Erkekli Göleti Kret Ulaşım Yolu İnşaatı işine giren taşınmazların kamulaştırmasına yönelik uzlaşma komisyonu köyde konuşlandırıldı. Bölge Müdürlüğü Uzlaşma Komisyonu ile taşınmaz malikleri veya yetkili temsilcileri ile yapılan toplantıda uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Toprak Dolgu tipindeki gölet tamamlandığında depolayacağı 2.84 milyon metreküp su ile 7 bin 510 dekar tarım arazisinin sulaması yapılacak.