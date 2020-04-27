Uzaktan eğitime devam…

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi akademisyenlerine yönelik olarak uzaktan eğitim yolu ile ‘Bilimsel Araştırmalarda Proje Yönetim Stratejileri’ konulu seminer verdi. Farklı branşlardan 25 civarında öğretim elemanının iştirak ettiği seminerin açılışında konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, daha önceleri de üniversitelerinde düzenlenen eğitim etkinliklerine katkı veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya uzaktan eğitim yoluyla verdiği bu destekten dolayı da teşekkür ederek, programın faydalı olacağını ifade etti. Seminerde proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve matrisi, proje konusu belirleme, durum analizi, kaynak taraması, projelere fon bulma yolları, planlama, iş-zaman çizelgelerine uyum ilkeleri, ekibin niteliği ve rolü, zaman yönetimi, bulguları izleme, analiz ve yorumlama stratejileri, alternatif planların tasarımı, risk analizi ve rapor hazırlama teknikleri eke alındı. Katılımcıların memnun kaldığı buluşmada, bütün sorulara da cevap verildi. Etkinliği düzenleyen Dumlupınar Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, içeriği zengin, verimli, faydalı ve akıcı bir seminer olduğunu belirterek katkılarından dolayı Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.