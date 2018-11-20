Uyuşturucuya hayır kampanyası

Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanı Yunus Akyol, Ülkü Ocakları'nın Türkiye’de ve dünyadaki gençleri etkisiz hale getirmek isteyen uyuşturucu bağımlığına karşı çalışmaları sürdüğünü söyledi. Geleceğin umudu olan gençlerin uyuşturucu batağı ile söndüğünü ifade eden Akyol, "Uyuşturucuyla sağlıklı fikirlerin yeşereceği beyinler çoraklaşmaktadır. Aile bağları kopmakta, toplum içinde ahlaki çöküntüler yaşanmaktadır. Bu kapsamda Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Milletvekili Olcay Kılavuz'un 'Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme' sloganıyla başlatmış olduğu uyuşturucu ile mücadele kampanyasına biz de Ülkü Ocakları Yerköy İlçe Başkanlığı olarak etkin bir biçimde çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.