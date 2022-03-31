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Uyuşturucuya geçit yok

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamaya devam ediyor.

31 Mart 2022 Perşembe 00:32
Uyuşturucuya geçit yok

Yerköy ilçesinde yapılan çalışma neticesinde bir şahıs göz altına alınırken 35.12 gramda metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Yozgat’ın Yerköy ilçesinde M.G. isimli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 11 paket halinde toplam ağırlı 35.12 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Nöbetçi Savcının talimatıyla M.G. TCK 188 kapsamında adli işlem başlatılırken, Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Yerköy Adliyesine sevk edileceği bildirildi. 

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