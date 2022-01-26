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Uyuşturucu operasyonu yapıldı

Yozgat’ta, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 ayrı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 00:50
Uyuşturucu operasyonu yapıldı

Yozgat il genelinde yapılan operasyonlarda 12 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, 3 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaret suçu kapsamında toplam 15 şahsa işlem yapılarak, 3 şahıs tutuklandı. Operasyonlar kapsamında 26 gram esrar maddesi, 145,08 gram metamfetamin maddesi, 201 adet sentetik ecza hap maddesi ve uyuşturucu kullanmak için çeşitli aparatlar ele geçirildi. Narkotik ekipleri, zehirle mücadelelerine kararlılıkla her koşulda devam edeceklerin belirttiler. Sümeyye İlhan 

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