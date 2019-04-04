Uyuşturucu operasyonu

Yapılan açıklamada, alınan duyum üzerine Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 478 adet Hint Keneviri tohumu, 5 Hint Keneöiri bitkisi, 682 gram Kubar Esrar, Ruhsatsız av tüfeği, 50 av fişeği bulundu. Şüpheli, sorguylamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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