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Uyuşturucu operasyonu

ÇAYIRALAN ilçesinin Jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde bitkisi tohumu ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonu

ÇAYIRALAN ilçesinin Jandarma tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde bitkisi tohumu ele geçirildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Uyuşturucu operasyonu

Yapılan açıklamada, alınan duyum üzerine Çayıralan ilçesi Çokradan Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda, şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 478 adet Hint Keneviri tohumu, 5 Hint Keneöiri bitkisi, 682 gram Kubar Esrar, Ruhsatsız av tüfeği, 50 av fişeği bulundu. Şüpheli, sorguylamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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