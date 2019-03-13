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Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ile Sorgun, Akdağmadeni ve Saraykent ilçelerinde park, bahçe ve okul önlerinde uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 110 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı" adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.  Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap, esrar, kenevir tohumu, 2 av tüfeği, 30 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği, 94 ses fişeği ile bir tabanca, bir kuru sıkı tabanca ve bir hassas terazi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma-sağlama, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.  Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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