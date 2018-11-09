Uyuşturucu operasyonu

Şüpheli, Kırşehir'den temin ettiği belirtilen uyuşturucu maddeyi Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy'de satacağı bilgisi alınması üzerine Jandarma ekipleri köye operasyon düzenledi. Köy girişinde elinde poşet içerisinde bulunan yaklaşık 400 gram esrar maddesini, bir taşın altına saklamaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
09 Kasım 2018 Cuma 01:08
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