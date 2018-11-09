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Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticaretti yaptığı iddia edilen şüpheliyle birlikte 400 gram esrar ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticaretti yaptığı iddia edilen şüpheliyle birlikte 400 gram esrar ele geçirdi.

09 Kasım 2018 Cuma 01:08
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Uyuşturucu operasyonu

Şüpheli, Kırşehir'den temin ettiği belirtilen uyuşturucu maddeyi Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy'de satacağı bilgisi alınması üzerine Jandarma ekipleri köye operasyon düzenledi. Köy girişinde elinde poşet içerisinde bulunan yaklaşık 400 gram esrar maddesini, bir taşın altına saklamaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu Operasyonu
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