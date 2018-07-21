Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli 3 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
12 Okunma
Uyuşturucu operasyonu

İstanbul’dan Yozgat ve Kırşehir’e uyuşturucu madde getirdiği belirlenen ve okul çevrelerinde, park, bahçelerde sattığı tespit edilen şahıslara yönelik yürütülen çalışmada 3 il de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda H.A, F.A, M.A, H.Ö.K, H.A. ile Ü.H gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada, yüklü miktarda satışa hazır uyuşturucu madde ile 2 tabanca ele geçirildi.  Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
LOBiMiZ EKSiK!
LOBiMiZ EKSiK!
PLASTiK HAYAT BULUYOR
PLASTiK HAYAT BULUYOR
Yozgat renklendi
Yozgat renklendi
ORAN Eğitti
ORAN Eğitti
Kaymakam boş durmuyor
Kaymakam boş durmuyor
Yozgat Park uzayacak
Yozgat Park uzayacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim