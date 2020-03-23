Uyuşturucu Operasyonu

YOZGAT’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 34 yaşındaki şüphelinin, il dışından otomobiliyle Yozgat'a uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yerköy uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 53 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan başka bir şüphelinin yolcu otobüsü ile Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu getirdiği bilgisini alan polis otobüsü durdurarak şüpheliyi indirdi. Şüpheli üzerindeki 20 adet uyuşturucu hapı polise teslim etti. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.