Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte bahse konu araç Sorgun istikametinden Sarıkaya istikametine seyir halindeyken durduruldu. Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 12 gram macun cinsi esrar maddesi ile sarılı vaziyette 0,62 gram içilmeye uygun sarılmış macun esrar, tütün karışımı 8 morfin hap, faturasız değerli taş ölçüm

cihazı, 3 tütün sarma kağıdı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler sonrasında şahsın ikamet adresi olan Çayıralan ilçesindeki evinde arama yapıldı. Aramada 300 gram macun esrar, 50 gram kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, 76 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak şahıs gözaltına alınarak adli işlemlerin tamamlamasını müteakip sevk edildiği Adli Makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.