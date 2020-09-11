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UYMAYANA CEZA!

Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetemizi ziyaretinde Covit-19 tedbirlerini anlattı, vatandaşları uyardı. Yozgat Valisi Ziya Polat, il genelinde maske kullanımının alışkanlık haline gelmesine karşın sosyal mesafe konusunda da önemli mesafeler alındığına dikkat çekti. Vali Polat, evinde karantina altında bulunması gerekenlerin, bunu ihlal etmesi durumunda yurtlara yerleştirilip, masraflarında para cezası ile birlikte şahıstan tahsil edileceği uyarısında bulundu.

11 Eylül 2020 Cuma 00:49
UYMAYANA CEZA!

YOZGAT Valisi Ziya Polat, il genelinde Covit-19 ile ilgili alınan tedbirlere genel olarak uyulduğunu, düğün ve konvoylara getirilen kısıtlamalar doğrultusunda birçok törenin iptal edildiğini söyledi. Vali Polat, tören yapılabilmesi için makamdan izin alınması gerektiğini, kaçak yapılacak törenlerin şahıslara yönelik yaptırımlarının da ağır olduğunun altını çizdi. Gazetemiz bürosunu ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, Genel Yayın Yönetmenimiz Yasin Nazım Kayhan ve Yazıişleri Müdürümüz Seyfi Çelikkaya ile sohbet etti. Ulusal ve yerel konuların değerlendirilmesinin ardından sorularımızı da yanıtlayan Vali Polat, Yozgat’ın yüksek test yapılan illerden birisi olduğunu bildirdi. Vali Polat, ‘’Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde günlük bin – bin 500 civarında test yapılıyor. Her Mahallede denetim ekibi kuruldu, denetleme yapılıyor. Denetimlerde, evde kalması gerekenler bulunmaması halinde cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra evde kalması gerekenler ihlal yapar, sokağa çıkarsa cezai işlemin yanında Yurtlarda karantinaya alınacak. Yurtta kaldıkları süre içerisindeki masraflar ve yurt bedeli de kendilerinden alınacak.  Şehirlerarası otobüslerde denetlenecek’’ dedi.
ALGI YANLIŞLIĞI
Yozgat Valisi Ziya Polat, il genelinde uygulamaya konulan tedbirlerin de denetimlerin de iyi olduğunu bildirdi. Vali Polat, ‘’Gençlerimizde ‘Bana bir şey olmaz’ algısı var. Evet onlara bir şey olmayabilir ama sokakta geziyor, temasta bulunuyor, evine gidiyor. Evinde annesi, babası, dedesi, ninesi var. Küçük kardeşleri var. Sadece kendimiz için değil, tüm sevdiklerimiz için de gerekli önlemlerimizi almalıyız, kurallara uymalıyız. Maske konusunda bir sorun yok. Sosyal mesafe konusunu da yavaş yavaş yerleştirmeye başladık. Bunlar çok önemli. Bu beladan hep birlikte gerekli mücadeleyi vererek kurtulacağız. Başka çaremiz yok’’ diye konuştu.  
EVDEN ÇIKMAYIN
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ise, ‘’Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın’’ uyarısında bulundu. 

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UYMAYANA CEZA!
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