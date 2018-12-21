Uygun değilmiş

Yozgat kamuoyunda zaman zaman tartışma konusu olan, akıbeti merak edilen hafif raylı sistem projesiyle ilgili Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Başkan Arslan, hafif raylı sistem ile ilgili yapılan analiz ve fizibilite çalışmaları sonunda, projenin verimli ve gerçekleştirilebilecek bir proje olmadığı kanaatine varıldığını söyledi. Başkan Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Gereken fizibilite raporu hazırlandı. Verimli ve gerçekleştirilebilecek bir proje olmadığı kanaati oluştu. Bilhassa belediye kaynakları ile böyle bir maliyetin karşılanması mümkün değil. Zaman içerisinde ana hatta metrobüs tarzı ulaşım düşünülmesi daha uygun bulunuyor raporlarda” diye konuştu.