Uygulama başladı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, randevusunu alarak sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarma işlemini yaptırdı. Vali Polat, 21 Eylül itibari ile ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemleri başladığını belirterek, Nüfus Müdürlüklerinde başlayan işlemler için kartını yenilemek isteyenlerin randevu almaları gerektiğini hatırlattı. Ehliyetlerin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesi ile ehliyetler çipli kimlik kartlarına yüklenecek ve vatandaşın yanında ehliyetlerini taşımasına gerek kalmayacak. 10 yıl süreyle geçerli olacak kısmen pasaport yerine de geçecek kredi kartı boyutunda olacak bu kartlarda kadın ve erkeklere farklı renkli kimlik uygulaması da tarihe karışırken, nüfus cüzdanlarıyla ilgili en önemli tartışmalardan biri olan din bilgisi ise isteğe bağlı olarak kartın çipinde yer alacak.