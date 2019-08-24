Üşüyen gidiyor

Sıcak iklimde yaşamayı seven ve ilkbahar ile birlikte ilimize gelmeye başlayan, sonbahar ile birlikte ilimizi terk eden leylekler bu sene erken göçe başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normalinin altında seyretmesi bazı leylekleri üşüttü. Üşüyen leylekler ise göç yolunu tutarak yeniden sıcak yurtlar aramaya koyuldu. Bazı köylerde leyleklerin bu sene erken göçtüğü belirtilirken, havaların yağışlı ve soğuk geçmesi nedeniyle leyleklerin erken göçtüğü bildirildi. Kırsal bölgelerde elektrik ve telefon direkleriyle, cami kubbelerine yuva yapan leyleklerin, yuva yaptığı beldeye uğur ve bereket getirdiğine inanılıyor.