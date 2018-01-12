Üretip dağıtıyoruz

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9’uncu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Çalatlı mevkiinde 2007 yılından bu yana faaliyette olan tesiste, günümüze kadar 125 bin keklik ve beçtavuğu üretildiği öğrenildi. Üretimi yapılan hayvanların 50 vilayete gönderildiği de öğrenildi. Tesiste üretimi yapılan keklik ve beçtavuğu doğal dengenin sağlanması açısından önem arz ederken, ayrıca kene ile mücadele de etkin bir araç olarak kullanılıyor.

