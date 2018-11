URETiMi ARTIRMALIYIZ!

YOZGAT Valisi olarak ataması yapılan Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, Valilik binası önünde düzenlenen karşılama töreninin ardından yeni görevine başladı, Yozgat’ın eğitimde bir marka olduğunu, ülke yönetiminde söz sahibi olan birçok ismin Yozgat Lisesi’nden mezun olduğunu söyledi, ilin her alanda üretimini artırılması gerektiğinin altını çizdi. Yozgat’a gelir gelmez il protokolünce karşılanan Vali Çakır'a, yöresel kıyafetli öğrenciler çiçek verdi. Karşılama mangasını selamlayan Çakır, kendisini karşılayan kurum müdürleri ile tokalaşarak tebrikleri kabul etti. Valilik makamına çıkan Çakır, göreve başlayış yazısını imzaladı. İl protokolü ve kurum müdürlerine Valilik Toplantı Salonu'nda kısa bir konuşma yapan Çakır, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Yozgat kültürünü ve insanını yakından tanıdığını söyleyen Çakır, ‘’Yozgat insanını tanıyorum, kültürünü tanıyorum. Bu benim için büyük bir avantaj. Burada bulunduğumuz süre içerisinde hayırlı hizmetlere imza atarız. Yozgat'ın daha önceki emeklerini de boşa çıkarmamak lazım. Organize Sanayi Bölgesi var, ikincisi de yapılmak üzere. Hızlı tren çalışmaları bitmek üzere, hava alanı çalışması biraz ortada gördüğüm kadarıyla, bunlar tamamlanır ve biter. Daha sonra da Yozgat'ımızın gerek ulaşımı gerek mal ve hizmet nakliyesi daha iyi olur. Esas olan sonuçta şehir için üretimdir. Gerek sanayi gerek hizmet üretimi olsun üretimi çok üst seviyelere çıkarmak lazım’’ dedi.

EĞİTİMİN MARKASI YOZGAT

Yozgat’ın eğitimin markası bir şehir olduğunu dile getiren Vali Çakır, ‘’Tarihine baktığımızda çok sayıda insan yetiştirmiş, inşallah biz eğitim havuzunu biraz daha geliştiririz. Benim tek başına bir şey yapmam imkansız. Buradaki tüm sivil toplum kuruluşları, basınımız, iş adamımız, vatandaşlarımız kim olursa olsun Yozgat'ı seven her kim varsa onların birlikteliği ve faaliyetleriyle bir şeyler yapacağız" diye konuştu.