Üretim hazırlığı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, yerel basın mensupları ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık bir ay önce temelleri atılan tesis inşaatlarını gezip, çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Oda Başkanı Sinan Çelik, Organize Sanayi Bölgesi’nde temeli atılan tesislerin inşaatlarının hızlı bir şekilde devam ettiğini, birçok firmaya ait tesis inşaatının da kabasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Çelik, ‘’İki yıl önce göreve geldiğimizde Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan sayısı 900’lerdeyken şuanda 3 binlere yaklaştı. Tahsis noktasında yüzde 90’lara ulaşan bir OSB’miz var. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde hedeflediğimiz 5 bin rakamını çok rahat bir şekilde şuan yapılan tesisler ile geçebileceğimizi düşünüyoruz. Mevutta firmaların genişleme alanlarıyla da önümüzdeki 5 yıl içerisinde OSB’nin 10 bin çalışana ulaşmasıdır ve hızlı bir şekilde bir taraftan da yeni OSB’nin hazırlıklarını yapmaktayız’’ dedi.

Çelik, bundan sonra süreçte gelen yatırımcıları yeni OSB’ye yönlendirerek, gerekli çalışmaları yapıp, orasını da hızlı bir şekilde doldurmak istediklerini bildirdi. Çelik, 2 yılda 800’lerden 3 bin çalışanlara ulaşılmasının bir başarı olduğunu, ancak kendileri için bunu bir başarı olarak görmediklerini, ‘Bir başlangıç’ olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi. Çelik, ‘’Önceki yıllarda OSB’lere yatırımcı iş adamı, sanayici, üretici çekmek istenirken izlenilen yolların verimli olmadığını gördük. Göreve geldiğimizde bire bir sanayicilerimiz ile markaj çalışması yaptık. Firmaların ihtiyaçlarının, yaşadıkları sıkıntıların ne olduğunu, üretici bir insan olarak yıllardan beri bu memlekettin sıkıntılarını biler bir iş adamı olarak bizler de birçok konuya vakıf olduğumuz için firmalarımızın önünü açacak her türlü tedbiri ve önlemleri aldık. Şehrimizin siyasilerini, bürokratlarını, yerel yöneticilerini de bu çalışmaların içerisine katarak birlikte uyum içerisinde bugün bu noktaya geldik. Bu bizim için gurur verici bir noktadır. Ancak yeterli değildir. Bu bir başarı değil başlangıçtır. Üreten bir Yozgat için, ekonomisi belli bir noktaya gelen bir Yozgat için hep birlikte üretim ve sanayi mevzusuna eğilmemiz gerektiğini göreve geldiğimiz ilk günde paylaştık. Üretemeyen bir ilin büyümesi mümkün değil. Ürettiğini dışarıya satamayan, dışarıdan ekonomik olarak katkı sağlayamayan bir il hiçbir zaman büyüyemez’’ diye konuştu.

DEVLET DESTEĞİ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, devletin yaptığı yatırımların sanayiciyi Yozgat’a çekmek için ciddi avantajlar oluşturduğuna da vurgu yaparak, hızlı trenin Yozgat’tan geçip, bir istasyonunun olmasının sanayici için çok büyük bir avantaj sağladığını bildirdi. Çelik, bununla birlikte devam eden havaalanın biran önce tamamlanmasını beklediklerini kaydetti. Ülkemizde pandemi salgınının varlığını hatırlatan Çelik, ‘’Fakat, ondan önce de ülkemizde ve dünyamızda yaşanan ekonomik sıkıntılar ile birlikte ülkemiz ve dünya büyük bir ekonomik buhrana girdi. Bizler TSO olarak bu sıkıntıları nasıl avantaja çeviririz sorularını sorduk. Şuanda dünya ekonomilerinde üretim sahalarında ciddi bir kalma var. Bugün dünyanın her hangi bir yerinde üretim yapan bir firma pandemiden dolayı daha rahat üretim yapabileceği daha sakin üretim alanlarına geçmek istiyor ve bunun arayışı içerisinde. Bizler de TSO olarak bu firmaları bire bir tespit etmek için bu işi profesyonel yapan firmalarla çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bunun avantajlarını da yüzde 40’lardan yüzde 90’lara 1 yıl içerisinde getirdik. Kamuoyunda her zaman şöyle bir şey vardı; Yozgat’ta üretim olmaz. Yozgat’ta sanayi büyümez OSB boş kaldı, ikincisini neden açıyoruz diye birçok şey vardı. Ama şükürler olsun dolmaz denilen OSB dolduğunu ve yer kalmadığını, gelen yatırımcılara yerimizin yok dediğimiz günleri gördük. Eğer inanırsak Yozgat olarak hep beraber hep birlikte bu üretim seferberliğine destek verirsek bu büyüyen gelişen sanayi ve ekonomi ile hep birlikte kazanacağız’’ şeklinde konuştu.

GÜMRÜK GEREKLİ

Çelik, son bir yıl içerisinde OSB’ye gelen teknik kadroların Yozgat’tan aldığı ev sayısının 100’ü bulduğunu, dışarıdan vatandaşların geldiğini, mimar, mühendis teknik elemanların Yozgat’ta işi olması nedeniyle gelip, Yozgatlı olduklarını bildirdi. Çelik, Yozgat’ı üreten bir şehir haline getirip, ürettiğini de yurt içine ve yurt dışına satan bir il haline getirmek olduğunu bildirdi. Çelik, ‘’Yaklaşık 50-60 milyon dolarlık ihracat yapan bir il iken 2 yıl içerisinde şuanda 300 milyon dolarları geçen bir il olduk. Fakat üzülerek söylemek istiyorum ki şuanda memleketimizde gümrük müdürlüğü yok. Gümrük müdürlüğü olmadığı için de burada üretilen bu ürünlerin çoğu çevre illerin gümrüklerinden yurt dışına gönderiliyor. Bununla alakalı bir çalıma yaptık ve bakanlığımıza gerekli yazıları gönderdik. Devlet büyüklerimizin ve siyasilerimizin desteğiyle bu konuda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. En hızlı bir şekilde Yozgat’ta gümrüğü de getirip tekrar bu ihracatlarına Yozgat üzerinden resmi olarak görülmesini sağlayacağız’’ şeklinde konuştu.