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UNUTULDU!

Türk Halk Müziğinin en önemli isimlerinden Nida Tüfekçi, vefatının 27’inci yıldönümünde de anmak kimsenin aklına bile gelmedi. Terminal bölgesindeki kavşaktan Çapanoğlu Kentpark tesisleri içerisine taşınan Nida Tüfekçi’nin anıtı sadece gazetemiz çalışanlarıyla birlikte senaryo yazarı, araştırmacı Ertuğrul Kapusuzoğlu ziyaret etti.

19 Eylül 2020 Cumartesi 00:26
UNUTULDU!

TÜRK Halk Müziğinin ve kültürünün mihenk taşlarından Nida Tüfekçi, ölümünün 27’inci ölüm yıldönümünde de memleketi Yozgat'ta anılmadı. Daha önce Terminal bölgesindeki kavşakta bulunan ve Çapanoğlu Kentpark’a taşınan Sürmeli anıtı sadece gazetemiz çalışanları ile senaryo yazarı, araştırmacı Ertuğrul Kapusuzoğlu ziyaret etti. DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan ile bazı sevenleri sosyal medya hesaplarından mesaj yayınlayarak, ünlü sanatçı andı. Bundan 27 yıl önce türkülerin Nida'sız kaldığını ancak Nida ile türkülerin hala yaşadığı belirtildi. Çok sayıda Yozgat türküsünü derleyen, günümüze gelmesini sağlayan Nida Tüfekçi, en son iki yıl önce anılmıştı. Türküler derleyip kayıt altına alan, TRT müzik dairesini kuran, birçok halk müziği sanatçısı üzerinde emeği olan merhum Nida Tüfekçi’ye rahmetle anıyoruz.

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