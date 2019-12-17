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UNUTULAN TALEP GÜNDEMDE

ÇANAKKALE Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmenin, öğrencileriyle birlikte şehit olduğu Yozgat Lisesi'ne, TBMM tarafından ‘Devlet Şeref Madalyası’ verilmesi talebi yeniden gündeme taşındı.

UNUTULAN TALEP GÜNDEMDE

ÇANAKKALE Savaşı'nda yaklaşık 200 öğretmenin, öğrencileriyle birlikte şehit olduğu Yozgat Lisesi'ne, TBMM tarafından ‘Devlet Şeref Madalyası’ verilmesi talebi yeniden gündeme taşındı.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
UNUTULAN TALEP GÜNDEMDE

Şubat ayı içerisinde başlatılan imza kampanyasında toplanan imzalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlara, milletvekillerine, meclis başkanlığına da gönderilmesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine karşılık, bugüne kadar bir karşılık bulmadı. 2. Abdülhamid tarafından 1895 yılında yaptırılan tarihi lise önünde başlatılan, daha sonra şehir merkezinde devam ettirilen kampanyaya, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ile birlikte çok sayıda siyasi de destek vermişti.  Aradan geçen süre içerisinde unutulan kampanya Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven tarafından, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde öğretmen sorunları üzerine yaptığı konuşmasında Yozgat’ı ve Yozgat Lisesi'ni de hatırlatması heyecan yarattı. Keven, “Sayın Bakan daha önce de ifade ettiğim gibi Tarihi Yozgat Lisesi'nin şeref madalyası talebi devam ediyor. Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı’nda öğrencilerini şehit veren Yozgat Lisesi şeref madalyası istiyor. Tarihsel önemini unutmamanızı ve akademik olarak donanım olarak destek olmanızı bekliyorlar" dedi. İmza kampanyası tertip komitesi üyesi araştırmacı yazar Osman Karaca, konunun yeniden gündeme taşınmasının sevindirici olduğunu söyledi. Karaca, 1914 yılında seferberliğin ilanıyla Yozgat Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin tamamının gönüllü olarak silah altına girdiğini vurgulayarak, ‘Şeref Madalyası’nın Yozgat’ın ve Yozgat Lisesi’nin hakkı olduğunu, bu konunun herkes tarafından takipçisi olunması gerektiğinin altını çizdi. Karaca, "Biz istedik ki Yozgat Lisesi'nin bu kahramanlığı madalya ile onurlandırılsın ve şehitlerimizin adı unutulmasın. Bu doğrultuda oluşturduğumuz komite üyelerimizle birlikte 4 günlük süre içerisinde 10 bin imza toplayarak, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, siyasi partilerimizin genel başkanlarına ulaştırdık. Bugüne kadar hiç birisinden yanıt alamadık. TBMM'den ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan Yozgat Lisesi'ne şeref madalyasının verilmesini istiyoruz. Konunun yeniden Milletvekilimiz sayın Ali Keven tarafından meclis kürsüsünden dile getirilip, gündeme taşınması bizi umutlandırdı’’ diye konuştu.
DESTEK VERMİŞLERDİ 
Yozgat'ta tarihi lise ile ilgili talep edilen 'Şeref Madalyası' ile ilgili başlatılan imza kampanyası büyük ilgi gördü. 4 gün süren kampanya kapsamında hedeflenen 10 bin imzaya ulaşıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ da kampanyaya destek veren isimlerden birisiydi. Kampanya süresince toplanan imzalar başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlara, milletvekillerine, TBMM Başkanına, siyasi partilerin Genel Başkanlarına da gönderilerek, destek istenmişti.

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DESTEK VERDİLER:
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