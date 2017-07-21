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Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar

Yozgat’ta sosyal devleti temsil eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde 110 çocuk koruma altında yetişerek umutlu bir geleceğe hazırlanıyor.

Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar

Yozgat’ta sosyal devleti temsil eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde 110 çocuk koruma altında yetişerek umutlu bir geleceğe hazırlanıyor.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
21 Temmuz 2017 Cuma 07:07
69 Okunma
Umutlu yarınlara hazırlanıyorlar

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde 18 yaşın altındaki çocuklar sosyal devletin koruması ve himayesiyle büyüyerek aydınlık bir geleceğe hazırlanıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Çocuk Evleri Sitesi’nde 50, Çocuk Evlerinde 60 olmak üzere 110 çocuğun koruma altında olduğunu belirterek, Çocuk Destek Merkezi’nde de 20 çocuğa eğitim verildiğini söyledi. 
Yozgat’ta devlet koruması altında barınan çocukların aile ortamında yetişmeleri sağlanıyor.
Yozgat’ta 2010 yılında hizmete açılan sevgi evleri de çocukların temel ihtiyaçları olan aile içi yaşamalarını amaçlıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, çocuk evleri modeliyle çocuk refahının artırılmasının amaçlandığını belirterek, devlet korumasındaki çocukların en iyi şartlarda yetiştirilmesi için sağlanan imkânların, rasyonel şekilde değerlendirildiğini ifade etti. 
İSMİ DEĞİŞTİ
Yozgat’ta 2010 yılında hizmete açılan Sevgi Evleri’nin isminin Çocuk Evleri Sitesi olarak değiştirildiğini aktaran Neşeli, sitenin 3 blok halinde 6 daireden ve bir hizmet binasından oluştuğunu ifade etti. Neşeli, her dairede 10-12 çocuğun barındığına değinerek, çocukların başlarında da her evde bir sorumlu bulunduğunu kaydetti. Neşeli, "Yuva ve yetiştirme yurdunda kalan çocukların aile ortamlarında yetişmesini sağlıyoruz. Ayrıca çocuklara, telefon, su ve doğalgaz gibi faturaların parasını verip ödemelerini isteyerek sorumluluk sahibi kişiler olarak yetişmesini amaçlıyoruz" dedi. 
AİLE SICAKLIĞINDA
Yozgat’ta 10 daire kiralandığını dile getiren Neşeli, çocuk evlerinde de kalan çocukların bulunduğunu belirtti. Çocuk Evleri Sitesi’nde 50, Çocuk Evlerinde 60 olmak üzere toplam 110 çocuğun korumaları altında bulunduğuna vurgu yapan Neşeli, 13-18 yaş arası çocukların yer aldığını söyledi. Çocuk Destek Merkezi’nde de riskli çocuk gruplarına yönelik hizmet verdiklerinin altını çizen Neşeli, merkezin 48 kişi kapasiteli olduğunu 20 çocuğun koruma altında bulunduğuna dikkat çekti. Devlet korumasındaki çocukların barınma, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerinin en kaliteli şekilde sağlanması için kendilerine görevler düştüğünü belirten Neşeli ," Devlet korumasındaki çocukları kendi çocuklarımızdan daha çok hassasiyet gösteriyoruz. Çocuk evlerinde çalışan personelimizin bu duyarlılıkta olduğunu biliyoruz. Eğitim bireyler üzerinde istendik davranışların oluşturulmasıdır. Eğitimle sağlanan bu olumlu davranışları çocuklarımızda görmek bizleri mutlu ediyor. Bakanlığımız yurt modelinden çocuk evleri ve sevgi evleri modeline geçti. Kurum olarak etkili ve kaliteli hizmet sunmak bizlerin asli görevidir" dedi.
 

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