Umre yolcuları uğurlandı

Yozgat İl Müftülüğü tarafından umreye gidecek vatandaşlar için Bilal Şahin Külliyesinde seminer düzenlendi. İl Müftüsü Salih Sezik, Müftü Yardımcıları Süleyman Eroğlu, İsmail Karadavut ve Aybala Tuğba Yurtlu tarafından umreye gidecek olan vatandaşlara eğitim programı icra edildi. Seminerden sonra umreye gideceklere aşı yapılmasının ardından umreye gideceklere hazırlanan çantalar ile İşadamı Bilal Şahin’in gönderdiği hediyeler dağıtıldı. Umre ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, Bilal Şahin Külliyesinde düzenlenen program ile kutsal topraklara uğurlandı. Uğurlama Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde İl Müftüsü Salih Sezik’in yaptığı duanın ardından umreciler kutsal topraklara doğru yolu çıktı.