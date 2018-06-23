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Ülkücülerin konserine yoğun ilgi

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen halk konserine Yozgat halkı yoğun ilgi gösterdi.

Ülkücülerin konserine yoğun ilgi

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen halk konserine Yozgat halkı yoğun ilgi gösterdi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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Ülkücülerin konserine yoğun ilgi

MHP Yozgat İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen konsere çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı. Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleşen konser etkinliğinde ünlü pop sanatçısı Mustafa Ceceli ve farklı sanatçılar sahne aldı. Cumhuriyet Alanı’ndaki konserde ilk olarak sahneye halk dansları topluluğu çıktı. Farklı yörelere ait dans ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Ahmet Coşkun ve Turgay Başyayla’nın okuduğu türkü ve marşlar ile vatandaşlar kurt işaretleri yaparak konseri izledi. Son olarak sahneye çıkan ünlü popçu Mustafa Ceceli sevilen şarkılarını seslendirerek, Yozgatlı vatandaşlara doyumsuz bir gece yaşattı. Sahneye çıkan MHP milletvekili adayı Ethem Sadef uzun bir seçim kampanyasının sonuna geldiklerini, konser etkinliğiyle vatandaşları politik söylemlerden uzak tutmak istediklerini söyleyerek, “Bugün siyaset konuşmayacağız. Sizleri konser etkinliğimizle baş başa bırakıyoruz. Kendimizi önce Allah’a, sonra size emanet ediyorum. Sandıkta gerekeni zaten yapacaksınız” diye konuştu.

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