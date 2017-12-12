-Ülkücüler konserle coştu

Yozgat Ülkü Ocakları tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, MHP Yozgat İl Başkanı Ethem Sedef, Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, MHP Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, ilçe ocak başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Konser programında yapılan konuşmaların ardından ünlü sanatçı Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz sahne alarak, ülkücülere coşkulu ve doyumsuz bir gece yaşattı.

Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinliğe AK Partililerin de katılımı dikkat çekerken, Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman programın gerçekleşmesinde emeği geçen ocak yöneticilerine ve maddi manevi katkı sunan tüm Yozgat halkına teşekkür etti.

