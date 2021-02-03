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Ulaşım yatırımları masaya yatırıldı

Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya gelerek, Yozgat’ta devam eden ve yatırım programına alınacak karayolu ağlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:46
Ulaşım yatırımları masaya yatırıldı

YOZGAT il hudutları içerisinde devam eden karayoluyla ilgili çalışmalar ile bu yıl yatırım programına alınması düşünülen yeni yatırımlar Ankara’da masaya yatırıldı. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ziyaret ederek, Yozgat’ı kapsayan karayollarındaki çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Çevre Yolu ile Yozgat’ın Aydıncık ilçesini Sorgun ilçesine bağlayacak Eymir Yolunun bu yıl yatırım programına alınacağını bildirdi. Milletvekili Başer, yatırım programında bulunun Tokat’ın Zile ve Turhan ilçeleriyle Yozgat’ın Çekerek ilçesinin yapımı devam eden Hava Limanına bağlantısını sağlayacak yol ile Sarıkaya-Akdağmadeni karayolunun ihale aşamasında olduğunu, bu çalışmaların 2023 yılına kadar tamamlanmasının planlandığının altını çizdi.
ÇEVRE YOLU
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Doğu Anadolu Bölgesi’ni Batı bölgesindeki illere bağlayan Uluslararası E-88 Karayolunun artık yerleşim alanlarının ortasında kaldığına işaret ederek, Çevre Yolunun biran önce yatırım programına alınması konusunda yakın takipte olduklarını bildirdi. Başer, çevre yolunun yatırım programına alınıp, ihalesi için uğraştıklarını, mevcut projenin ikiye bölünerek, iki aşamada çevre yolunun Yozgat kesimin öncelikle tamamlanacağını anlattı.  Yozgat İl Merkezine yaklaşık 95 kilometre mesafeden başlayan Uluslararası E-88 Karayolunun, pek çok irili ufaklı yerleşim merkezinin içerisinden geçtiği, bu yerleşim yerleri arasında ilçelerin, beldelerin, köylerin bulunduğu kaydedildi. Hazırlanan çevre yolu projesi ile çevre yolunun Divanlı Mahallesi kesiminden geçirilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.
HAVA LİMANI YOLU
Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 28 kilometre uzunluğundaki Çekerek-Eymir yolunun 2017 yılında karayolları yol ağına alındığını hatırlattı. Milletvekili Başer, bu yolun standardının yükseltilerek, Tokat’ın Zile ve Turhal ilçeleriyle Yozgat’ın Çekerek ilçesinin yapımı devam eden Havalimanına ulaşımını sağlayacağını sözlerine ekledi.

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Ulaşım Yatırımları Masaya Yatırıldı
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