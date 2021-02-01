ULAŞIM OLMADAN OLMAZ!

YOZGAT Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İlhami Bakıcı, Yozgat Merkez Divanlı Yüksek Hızlı Tren Garı ile şehir merkezi arasındaki ulaşım sorunun biran önce çözümlenmesi gerektiğini belirterek, ulaşım için mevcut alternatiflerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Test sürüşlerine başlayan hızlı trenin, Ankara-Yozgat-Sivas arasında yolcu taşımaya Nisan ayı içerisinde başlamasının beklendiğini hatırlatarak, ‘’Hızlı Tren Garına ulaşım yolu sorunlu. Atatürk Yolu’ndan sağlanacak ulaşım ciddi sıkıntılar yaşatır. Bu nedenle birden fazla alternatiften birisinin değerlendirilmesi, şehir merkezi ile gar arasındaki ulaşımın rahatlatılması gerekir. Aksi takdirde, hızlı tren Yozgat’tan transit geçiş yapmaktan öteye gitmez’’ uyarısında bulundu. Bakıcı, Hızlı Tren Garının Şehir Merkezine 14 kilometre mesafede olduğunu, bu yoldan yapılacak ulaşımda 3 kavşak, 6 trafik lambasının geçlmesi gerektiğini bildirdi. Bu durumda 25 dakikadan önce gara ulaşmanın mümkün olmadığına vurgu yapan Bakıcı, Yozgat’tan hızlı tren ile yolculuk yapmak isteyenlerin Sorgun Garına daha hızlı ulaşma şansının bulunduğunu, bu garın tercih edileceğini bildirdi.

ALTERNATİF YOLLAR

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bakıcı, ‘’Divanlı Mahallemize kolay ulaşmanın yollarına bakmamız lazım. Alternatifler üretmemiz lazım. Birinci alternatifimiz lambaların disipline edilmesi ve yeşil kuşak projesi yapılması gerekiyor. Çünkü her lambada 3-5 dakika durduğumuz zaman biz hızlı trene 25 dakikada ancak ulaşabiliriz. Oysa buradan Sorgun’a ışıklara takılmadan daha rahat gidilir. Trafik lambalarının disipline edilmesi ve hız limitinin arttırılması gerekiyor. Diğer bir alternatif ise yeni yollar açılmasıdır. Eski Kayseri Yolunun altyapısı hazır. Disipline edilerek, alternatif bir yol olarak kullanılabilir. Bu yol direk Üniversitemizin girişine iner. Bir diğer alternatif, çamlığın altında bir tünel açılabilir. Artık tünel açmak günümüz şartlarında çok zor bir şey değil. Bunun çeşitli örneklerini gördük. Devlet imkanları ile yerel imkanlar birleştirilerek neler yapılabileceğini gördük. Ulaştırma Bakanlığı ile Yozgat’ın yerel imkanları da kullanılarak çamlığın altından bir tünel açılabilir. Bu tünel sayasında Divanlı Mahallesi ile birleşilebilir. Hatta o taraf gelişmeye daha müsait olduğu için orada yenir bir şehirleşme yapılarak eski Yozgat yeni Yozgat olabilir. Cevdet Dündar göletinin bulunduğu bölgeden Radara çıkılan yol ıslah edilebilir. Diğer bir alternatif de Çocuk Trafik Eğitim Parkının önünden geçen bir yolumuz var. Oradan Hayvan Barınağının olduğu yere devamında ise Divanlı Mahallesine inilir. Orayı da düzelterek oradan da istasyona daha rahat bir ulaşım sağlanabilir’’ diye konuştu.