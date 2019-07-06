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Ulaşım masaya yatırıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencilerinin özellikle üniversite ve şehir merkezine daha iyi şartlarda ulaşım imkânlarına kavuşmalarıyla ilgili konu masaya yatırıldı.

Ulaşım masaya yatırıldı

YOZGAT Bozok Üniversitesi öğrencilerinin özellikle üniversite ve şehir merkezine daha iyi şartlarda ulaşım imkânlarına kavuşmalarıyla ilgili konu masaya yatırıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
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Ulaşım masaya yatırıldı

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine giden vatandaşların ulaşımlarının sorunsuz yapılabilmesine yönelik yapılan toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır başkanlık etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Fuat Fidan, Karayolları 65’inci Şube Şefi Ahmet Soyal ve Bozok Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Arslan katıldı. Toplantıda, şehir içi ulaşımda yaşanılan konular ele alınıp, çözümü noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. 

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