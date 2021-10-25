Ufukta kar görünmüyor

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimleri ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Yozgat’ta bugün hava sıcaklığı 9 ila eksi 3 derece dolayında hissedilecek, hava güneşli ve parçalı bulutlu arasında olacak. Yarından itibaren hava sıcaklığı artarak devam edecek. Hava sıcaklığı 12 ila -4 derece dolayında, çoğunlukla güneşli bir hava olacak. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık 15 ila eksi 1 derece, Perşembe günü parlak güneş ışığı, sıcaklık 16 ila 0 derece, Cuma günü bol güneş ışıklı, sıcaklık 12 ila 1 derece, Cumartesi günü hava daha sıcak hissedilip sıcaklık 20 ila 4 derece dolayında olacak. Pazar günü ise çoğunlukla güneşli havada sıcaklık 20 ila 5 derece dolayında hissedilmesi bekleniyor.(Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya)