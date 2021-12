Üçüncü kez seçildi

İki dönemdir Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliği görevini yürüten Haydar Kutsal genden güven tazeleyerek 3’üncü kez oda temsilciliğine seçildi. 144 delegenin bulunduğu Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği’nin Genel Kurul Toplantısına tek liste ile katılan Haydar Kutsal, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Ziraat Mühendisleri Odasının mesleki çalışmaların yanında, insan hak ve özgürlüklerine saygı, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin kuralları içerisinde kalarak toplumun ekonomik ve sosyal yönden gelişmesine katkı sağlayan, ülkemizin milli menfaatleri için sorumluluk üstlenilmesi gerektiği görüşünde olan bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi. Kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişilik olma bilinciyle, Türk Tarımına ve meslektaşlarına hizmet verdiklerini dile getiren Kutsal, Odalarının hizmete devam etmesi için 48’inci Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdiklerini vurguladı. Yozgat İl Temsilciliği olarak 2 yıllık görev sürelerini tamamladıklarını ve meslektaşlarının temsil etmeye devam etmek için yeniden huzurlarına çıktığının altını çizen Kutsal, ‘’Görev yaptığımız 2 yıl boyunca insanımız için hayati derecede öneme sahip tarım sektörünün en önemli unsurlarından biri olan Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızı her ortamda layıkıyla temsil etme gayreti içinde olduk. Dünyamızı ve Ülkemizi etkisi altına alan insanlığı çok etkileyen Kovid19 salgını etkili olsa da yine de her konuda meslektaşlarımızın yanında olmaya ve onlara destek olmaya çalıştık. Tüm çalışmalarımızda ve faaliyetlerimizde öncelikle meslek onurumuzu korumaya, meslektaşlarımızın her birinin hak ve hukukuna saygılı ve aralarındaki ilişkilerde adalet duygusu içerisinde davranmaya gayret gösterdik. Olağan Genel Kurulumuzda vereceğiniz güven ile önümüzdeki dönemde de yine aynı duygu ve düşüncelerle sizleri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Kutsal’ın konuşmasının ardından Genel Kurul toplantısına katılan delegelerin tamamımın oyunu alan Kutsal, 3’üncü kez Ziraat Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciği görevine seçildi. •İHSAN ÇELİKKAYA•