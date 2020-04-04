Ücretlere 300 lira ek

Korona virüsü vakalarının artmasını engellemek için sağlık personellerinin yanı sıra gece gündüz çalışan temizlik görevlileri hakkında alınan örnek karar çalışanları mutlu etti. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, "Bu zorlu süreçte temizlik ve dezenfekte çalışmasında fedakarca çalışan temizlik ekibimize maaşlarına ilave olarak 300’er lira ikramiye ödeme kararı aldık. İlçe dışında ikamet edip ilçemizde sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarımız için Sarıkaya kaplıcaları otelini dezenfekte ettirip tahsis ettik" dedi. Başkan Açıkel, İlçemizde görev yapan bütün sağlık çalışanlarına ‘Yüz Koruyucu Siperlik’ dağıttıklarını da bildirdi. Açıkel, ‘’Siperliklerimizi hazırlayıp hediye gönderen Özerler Ambalaj sahibi değerli hemşehrimiz Fatih Özer’e teşekkür ederim’’ diye konuştu.