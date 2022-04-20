Ücretler hesaplara yatıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 8 milyon 475 bin lire Evde Bakım Yardımının hesaplara yatırmaya başladıklarını söyledi. Neşeli, Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli kapsamında gerçekleştirdiğini belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlatan İl Müdürü Neşeli, bu ay 3 bin 618 vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanacağını kaydetti. İl Müdürü Neşeli, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 8 milyon 475 bin lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan’da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.