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TYP iLE BiN 400 iSTiHDAM

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat il genelinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program kapsamında bin 400 işçi alımı yapacak.

TYP iLE BiN 400 iSTiHDAM

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Yozgat il genelinde çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program kapsamında bin 400 işçi alımı yapacak.

24 Nisan 2018 Salı 07:00
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TYP iLE BiN 400 iSTiHDAM

İŞKUR, imzalanan protokollere istinaden Yozgat merkez ve ilçelerdeki kurumlarda toplamda bin 400 kişi 6 ay süreyle istihdam edilmesini sağlayacak. Program 14 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve 9 Kasım 2018 tarihinde sonlandırılacak. Programın konusu kamusal çevre temizliği, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, fidan üretimi, genç ormanların bakımı, kamusal altyapının yenilenmesi, park düzenlemeleri, vadi ve dere ıslahı ile ilgili faaliyet olarak belirlendi. Katılımcılara program süresince asgari ücret ödenecek, finansmanı ise İŞKUR tarafından sağlanacak. Başvurular; 24 Nisan 2018 - 28 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacak. Yönetmeliğe göre katılımcılar, geçerli başvurular içerisinden liste yöntemi ile belirlenecek. Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, TYP kapsamında kamu kurumlarında 6 ay süreyle geçici işçi istihdam edileceğini söyledi. Yıldız, Yozgat’ta 2018 yılı içerisinde bin 400 kişinin istihdam edileceğini aktardı.

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