TV’DE YOZGAT RÜZGARI ESTİ

STAR Tv’de yayınlanan İbo Show'a konuk olan Yozgatlı sanatçı Mümin Sarıkaya ile TRT1’de Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden kaleme alınıp, senaryolaştırılan ‘Gönül Dağı’ dizisi, dünyanın dört bir yanındaki Yozgatlıları ekranlara kilitledi. ‘Ben Yoruldum Hayat’ şarkısıyla adını duyuran Mümin Sarıkaya, Türk halk müziği sanatçıları arasında yerini aldı. Star TV'nin ilgiyle takip edilen programı İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Mümin Sarıkaya, 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçısı ödülünü alarak zirveye yükseldi. Yozgat’ın ismini program süresince sürekli duyurup, İbrahim Tatlıses’i Yozgat’a davet eden Mümin Sarıkaya, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. İbo Show konukları arasında Sevcan Orhan, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu da yer aldı. Program sonrasında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar, Sarıkaya’yı tebrik etti. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Ben Yoruldum Hayat şarkısı ile milyonların gönlünü fetheden, katıldığı tüm programlarda Yozgatlı kimliğini gururla duyuran hemşehrimiz başarılı sanatçımız Mümin Sarıkaya kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. Sanatçı hemşehrimiz Gökhan Ay ise, ‘’Seni güzel yerlerde görmek bize gurur ve umut veriyor abi. Ekrana sanki ben çıkmışım gibi heyecan ve sevinçle izledim. Bizden biri olman yolumuza apayrı bir ışık tutuyor. Yürekten tebrik ediyorum seni’’ ifadelerini paylaştı. •Seyfettin Sağlam•