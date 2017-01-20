Türkmenler için seslendi

Küçükduman, Yozgat’ta bulunan Türkmen aileleri ziyaret ederek, yaşadıkları mağduriyeti yerinde gördü.
Yozgat’ta soğuk kış günü mağdur ve zor durumda olan Türkmen ailelerin, kardeşlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Küçükduman;
“Yozgat'taki Türkmen kardeşlerimizin ne kadar zor durumda olduklarını bir kez daha gördük.
Her şeye ‘Allah yardımcıları olsun’ diyeceğimize, gelin Allah rızası için yardımcı olalım. Soydaşlarımıza, kardeşlerimize el uzatalım... İnsan sadece kendisi için yaşamamalı” diye çağrıda bulundu.
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