Türkmenler için seslendi

Küçükduman, Yozgat’ta bulunan Türkmen aileleri ziyaret ederek, yaşadıkları mağduriyeti yerinde gördü.

Yozgat’ta soğuk kış günü mağdur ve zor durumda olan Türkmen ailelerin, kardeşlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Küçükduman;

“Yozgat'taki Türkmen kardeşlerimizin ne kadar zor durumda olduklarını bir kez daha gördük.