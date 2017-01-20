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Türkmenler için seslendi

20 Ocak 2017 Cuma 06:45
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Türkiye’de misafir olan mültecilere yaptığı destek ve katkılarla dikkat çeken Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Duran Küçükduman, halen Yozgat’ta bulunup da mağduriyet yaşayan Türkmen ailelerin olduğunu söyleyerek, önemli bir insanlık çağrısında bulundu.

Türkmenler için seslendi
Küçükduman, Yozgat’ta bulunan Türkmen aileleri ziyaret ederek, yaşadıkları mağduriyeti yerinde gördü. 
Yozgat’ta soğuk kış günü mağdur ve zor durumda olan Türkmen ailelerin, kardeşlerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Küçükduman; 
“Yozgat'taki Türkmen kardeşlerimizin ne kadar zor durumda olduklarını bir kez daha gördük.
Her şeye ‘Allah yardımcıları olsun’ diyeceğimize,  gelin Allah rızası için yardımcı olalım. Soydaşlarımıza, kardeşlerimize el uzatalım... İnsan sadece kendisi için yaşamamalı” diye çağrıda bulundu. 
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