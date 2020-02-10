Türkiye’nin Tongurdağı Yozgat’tan

Yurdun farklı bölgelerinden gelen talepler, atık malzemeler kullanılarak, tongurdak, çan yapılıyor. Yozgat’ta uzun yıllar bisiklet tamirciliği yaparak geçimini sağlayan İsmail Kuraner, boş zamanlarda yaptığı ahşap oymaların ardından süs eşyaları üretimi, maketler yapmaya başladı. Kuraner, son yıllarda ise, yaylarda otlatılarak beslenilen hayvancılığın yok olması nedeniyle bir zamanlar seri üretimlerin yapıldığı hayvanlara takılan tonguldak, çan ve zil imalatına başladı. Önce iç piyasanın taleplerini karşılamaya başlayan Kuraner, yurdun farklı bölgelerinden de sipariş almaya başladı. Bu talepleri karşılayabilmek için atık malzemeleri kullanarak üretim yapan Kuraner, her hayvan için ayrı özellikle ve büyüklükte tonguldak, çan ve zil yaptığını, bunların malzemelerinin de farklı olduğunu bildirdi. Kuraner, saç ve bakırdan yapılan tonguldakların dört farklı boyutunun bulunduğunu, bunlardan en küçüğünün kuzulara, bir büyüğünün koyunlara, biraz daha büyüğü koçlara, en büyüğü ise develere takıldığını bildirdi. Kuraner, tunçtan yapılan zil ise, keçi ve büyükbaş hayvanlarda kullanıldığını, pirinç ve tunçtan yapılan zil ise, Manda, Öküz ve Atlara takıldıklarını kaydetti. Kuraner, ‘’Atık malzemeleri geri dönüşüm yaparak, çan, zil, tonguldak boyutunda demir makasında kestikten sonra, yumurta gibi içine büküyorum. Daha sonra yüksek ateşteki ocakta kaynatıp, ardından demir örste döverek imalatı tamamlıyorum. Bu meslek el becerisi gerektiren bir meslek. Elimden geldiğince her yıl farklı el emeği göz nuru ürünlerin üretimini gerçekleştiriyorum. Severek yapıyorum. Bunların fiyatları 50 ila 500 lira arasında değişiyor’’ dedi. Hayvanlara takılan tongurdak, zil ve çanın genel olarak otlaklarda yayılan hayvanlar için kullanıldığını bildiren Kuraner, ‘’Benim yaptığım tongurdak, zil ve çanların sesi 5 kilometreden duyulur. İnce eleyip, sık dokuyorum. Hayan kaybolduğunda hareket ettiği zaman boynundaki zil, çan, tongurdak ses çıkartır ve kolayca bulunmasını sağlar. Ama şimdilerde eskisi gibi hayvancılık yapılmıyor. Yapılmış olsa bile, hayvanlar otlaklar yerine ahırlarda besleniyor. O yüzden yok olmuş bir meslek. Ülke genelinden siparişler alıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum’’ diye konuştu.