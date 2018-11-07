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Türkiye’de ilk Sertifika Yozgat’ın

YOZGAT Şehir Hastanesi’yle HIMSS 6 Sertifikası kazanma süreci örnek vaka olarak gösterilip, Türkiye’de ilk sertifikayı alan şehir hastanesi olduğu belirtildi.

Türkiye’de ilk Sertifika Yozgat’ın

YOZGAT Şehir Hastanesi’yle HIMSS 6 Sertifikası kazanma süreci örnek vaka olarak gösterilip, Türkiye’de ilk sertifikayı alan şehir hastanesi olduğu belirtildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 05:46
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Türkiye’de ilk Sertifika Yozgat’ın

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olan ve açıldığı günden bu yana sağlıkta kalite adına tescil edilmiş birçok ilki hayata geçiren Yozgat Şehir Hastanesi, dijital hastane derecelendirmesinde dünyaca kabul görmüş Elektronik Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli kriterlerini yerine getirerek, Türkiye’de bu seviyeye gelen ilk şehir hastanesi olduğu kaydedildi. Sağlık sektöründe dijitalleşme çabalarına öncülük eden ve bu kapsamda gerekli olan tüm kriterleri yerine getirip, HIMSS 6 sertifikasyonu alan Yozgat Şehir Hastanesi, en üst seviye olan ve Türkiye’de 1, Avrupa’da ise sadece 3 hastanenin sahip olduğu HIMSS 7 Sertifikasını almak için çalışmalarını tamamlayarak Kasım ayında sertifikasyon sürecine gireceği ifade edildi.

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