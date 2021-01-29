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Türker, bilgilendiriyor

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, 10’uncu çağrı döneminde verilecek desteklerle ilgili bilgilendirme etkinliklerini sürdürüyor.

29 Ocak 2021 Cuma 00:22
Türker, bilgilendiriyor

Türker, Yenifakılı ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek, 10. Başvuru Çağrı Dönemi hakkında detaylı bilgiler verdi. Türker, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 10. Başvuru Çağrı ilanına çıktığını hatırlattı. Bu çağrıda yüzde 70’e varan hibe desteği ile birlikte KDV muafiyeti ve vergi avantajının bulunduğunu kaydeden Türker, yüzde 50 avans ödeme imkanın da bulunduğunu bildirdi. Türker, ‘’Motorlu araçlar,  işletmelerde GES yatırımları, mevcut işletmelerde ipotek olsa dahi başvurabilme imkanları bulunuyor. 120 bin Avro altındaki yatırımlarda kolay başvuru imkanı sunulmakta, Avro kuru 9,3286 lira olarak sabitlenmektedir. Takyidatlı Tapu Kayıt Belgesinin sunulma zorunluluğunun kaldırılması, gibi birçok yenilik de bulunmaktadır’’ dedi. Türker, toplantı sonrasında ise Yenifakılı Üretici Kadınlar Kooperatifine ait üretim tesisini ziyaret ederek, yapılan üretimler hakkında bilgi aldı. 

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